Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Si torna in campo con le partite di qualificazione a Euro 2024. Da mercoledì 15 a martedì 21 novembre riparte la caccia a Germania 2024, con le migliori partite del turno di qualificazione da vivere anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Spazio anche a tre incontri amichevoli: si parte con Belgio-Serbia, mercoledì 15 novembre, alle 20.45 (Sky Sport 254 e in streaming su NOW); Sabato 18 alle 20.45 è il turno di Germania-Turchia, con i tedeschi che, alla stessa ora, torneranno in campo anche martedì 21 contro l’Austria. Spazio all’approfondimento per tutta la settimana, con Sara Benci e Leo Di Bello alla conduzione degli studi del pre e del postpartita con il loro top team di ospiti.