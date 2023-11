Un gol da rapace, nel cuore dell’area. Un altro alla sua maniera, in perfetto “stile Kvara”. Khvicha Kvaratskhelia trascina la sua Georgia con una doppietta nel 2-2 finale contro la Scozia (che ha trovato il pari definitivo al 92’), presentandosi così a Walter Mazzarri, che sicuramente non si sarà perso la prestazione del suo gioiello. A sbloccare la gara, valida per la qualificazioni ai prossimi Europei, è un gol dell’attaccante del Napoli, che dopo 15’ piomba in scivolata su un cross dalla destra, deviandolo in rete. A inizio ripresa arriva il pari della Scozia, con McTominay, ma è ancora Kvaratskhelia, al 57’ a esibirsi nella sua specialità: partendo dalla sinistra, si accentra per entrare in area disorientando un avversario e poi fa partire un preciso destro diretto all’angolino lontano. Il pari-beffa di Shankland, nel recupero, non cancella il Kvara-show. E adesso il Napoli non vede l’ora di tornare a goderselo.