Giornata di qualificazioni ai prossimi Europei: la Spagna, già certa di un posto per Euro 2024, gioca a Cipro, nello stesso gruppo la Georgia di Kvara affronta la Scozia. La Svezia è ospite in Azerbaijan, sempre nel girone F l'Estonia affronta l'Austria, mentre l'Ungheria cerca punti in Bulgaria. In serata c'è anche Montenegro-Lituania, il Portogallo se la vedrà col Liechtenstein e la Bosnia contro Lussemburgo. Chiude il programma Slovacchia-Islanda

