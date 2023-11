Non c’è due senza tre, nel bene e soprattutto nel male. Jorginho ci ricasca e, questa volta senza lo stesso esito nefasto, sbaglia un altro rigore, il terzo consecutivo con la maglia dell'Italia Era stato uno degli argomenti più dibattuti alla vigilia, considerato il ritorno in Nazionale dell’italo-brasiliano dopo oltre 5 mesi, e Spalletti era stato chiaro, mettendogli forse anche un po’ di pressione: “Jorginho è un giocatore di personalità, se dovesse esserci un rigore mi aspetto che sia lui a presentarsi dal dischetto”. Detto, fatto. E, purtroppo per lui, anche sbagliato. Sempre all’Olimpico, ma questa volta sotto la curva Nord e contro la Macedonia del Nord, dopo i due errori contro la Svizzera durante le gare di qualificazione per i Mondiali in Qatar, l’ultimo dei quali poi fatale alla squadra allora di Mancini. E sempre con la solita rincorsa con tanto di saltello, che non è riuscita a ipnotizzare Dimitriesvki così come non era riuscita a ingannare Sommer. Per sua fortuna, però, pochi secondi dopo l’errore del centrocampista dell’Arsenal (arrivato all’ottavo rigore sbagliato in carriera) è arrivato il gol del 2-0 di Chiesa che ha rimesso le cose a posto e fatto tirare un grande respiro di sollievo a Jorginho e a tutti i tifosi azzurri presenti all’Olimpico e non solo. Certo che ora all’ex Napoli servirà una grande personalità per ripresentarsi, magari in un momento decisivo, dagli undici metri con la maglia della Nazionale.