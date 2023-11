Il Manchester City in ansia per le condizioni dell'attaccante, che ha riportato una distorsione alla caviglia nel corso dell'amichevole della sua Nazionale contro le Isole Far Oer. Haaland ha lasciato il ritiro della Norvegia e salterà il match di qualificazione agli Europei contro la Scozia. Guardiola spera di recuperarlo per la super sfida contro il Liverpool in programma alla ripresa della Premier League

Il Manchester City è in ansia per le condizioni di Erling Haaland . Il centravanti, che ha riportato una distorsione alla caviglia nel corso dell'amichevole giocata nella giornata di giovedì 16 novembre con la Norvegia e vinta 2-0 contro le Isole Far Oer, ha infatti lasciato il ritiro della sua Nazionale . Dopo un consulto con il responsabile medico Ola Sand e il Ct della Norvegia Stale Solbakken, si è deciso di non rischiare: Haaland dunque salterà il prossimo impegno in programma a Glasgow contro la Scozia e valido per le qualificazioni agli Europei, in programma domenica 19 novembre.

Guardiola in ansia per il Liverpool

"L'infortunio non è grave - ha spiegato il responsabile dello staff medico della Norvegia -, ma il dolore è forte e la partita con la Scozia arriva troppo presto". Adesso resta da capire quali saranno i tempi di recupero, con Guardiola che penserà a recuperare il suo attaccante in vista della super sfida in programma alla ripresa della Premier League, il prossimo 25 novembre, contro il Liverpool. Per Haaland, che in questa stagione ha messo a segno 17 gol e 4 assist in 18 gare giocate, si tratta del secondo problema fisico nel giro di pochi giorni: prima, lo scorso 4 novembre, uno stop nelcorso della vittoria in campionato contro il Bournemouth, ora l'infortunio in Nazionale. E il City resta in ansia.