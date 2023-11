SERIE A

Pausa per gli impegni delle Nazionali: tornano a casa gli interisti Bastoni e Calhanoglu, ma va a segno Thuram. Nella goleada della Francia in rete anche Rabiot, Giroud scatenato con una doppietta. Gol per il genoano Puscas e il baby juventino Yildiz. A segno Kvara e Lukaku, protagonista di un poker super. Autorete per Ostigard. Infortunio da valutare per il messicano Ochoa. Ecco il punto dei nazionali di Serie A squadra per squadra