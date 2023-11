È iniziata la lunga marcia d'avvicinamento verso Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà la 17^ edizione del torneo continentale e si disputerà in Germania: ecco tutto quello che c'è da sapere. Il sorteggio dei gironi live sabato 2 dicembre alle 18 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW