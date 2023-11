Italia agli Europei 2024, quanto vale la qualificazione alla fase finale

Con lo 0-0 rimediato contro l'Ucraina, l'Italia è qualificata a Euro2024. In base alle cifre stanziate dalla UEFA, che però devono ancora essere confermate, si può calcolare un ipotetico guadagno di ogni squadra partecipante, a cui si aggiungerebbero i bonus legati ai risultati. Ecco le cifre

Con il pareggio ottenuto contro l'Ucraina, l' Italia si qualifica ad Euro2024 , dove proverà a difendere il titolo conquistato nel 2021. Ma non solo: con la sola partecipazione alla manifestazione l'Italia incasserebbe 9,25 milioni di euro.

L'impatto economico di Euro2024

Gli Europei impattano a livello economico sui conti della UEFA: l'ultima edizione, infatti, ha portato 1,8 miliardi di ricavi con 1,2 miliardi di costi. Il guadagno netto è quindi di oltre 600 milioni. La previsione per gli Europei che si terranno l'estate prossima in Germania è di oltre 2,4 miliardi di euro con costi pari a circa 1,2 miliardi: il guadagno sarebbe pari a circa 1,2 miliardi. Di questi ricavi, un settimo dovrebbe finire alle federazioni partecipanti. Il valore definitivo sarà deciso in una riunione del Comitato Esecutivo della UEFA il prossimo 2 dicembre. Tuttavia, già si conosce la cifra messa a budget dalla federcalcio continentale: 331 milioni di euro, ovvero l'equivalente di quella distribuita nell'edizione Euro2020.