Si chiude con le gare di oggi la campagna di qualificazione a Euro 2024 attraverso la fase a gironi. Nel gruppo D, la Croazia deve battere in casa l'Armenia per avere la certezza della qualificazione a Euro 2024. Il Galles spera ma deve vincere contro la Turchia. Tutto deciso nei gruppi B (Francia e Olanda qualificate) e I con Romania e Svizzera già certe del pass. Amichevole tra Austria e Germania in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45

Euro Qualifiers, le partite in programma oggi

OGGI 21 NOVEMBRE

Dalle 20 e dalle 22.45

Studio European Qualifiers

In studio: Sara Benci, Stefano De Grandis e Marco Nosotti



ore 20.45

Grecia-Francia, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, diretta gol Paolo Ciarravano



Austria-Germania (partita amichevole), in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi



Diretta Gol, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW



Andorra-Israele

Telecronaca Andrea Voria



Croazia-Armenia

Telecronaca Daniele Barone



Galles-Turchia

Telecronaca Manuel Favia



Gibilterra-Olanda

Telecronaca Antonio Nucera



Kosovo-Bielorussia

Telecronaca Fabrizio Redaelli



Romania-Svizzera

Telecronaca Luca Mastrorilli