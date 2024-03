Italia Under 21, i convocati dal ct Nunziata per le qualificazioni a Euro 2025

Carmine Nunziata ha diramato le convocazioni per il prossimo doppio impegno della Nazionale Under 21 nelle qualificazioni a Euro 2025. I 28 giocatori affronteranno Lettonia e Turchia rispettivamente il 22 e il 26 marzo a Cesena e Ferrara. L'unica novità Hasa, centrocampista 2004 della Juventus

Sono 28 i giocatori convocati da Carmine Nunziata per il prossimo doppio impegno della nazionale under 21 nelle qualificazioni a Euro 2025. L'unica novità è rappresentata da Luis Hasa, centrocampista classe 2004 della Juventus, miglior giocatore dell'Europeo Under 19 vinto dall'Italia e che era stato convocato in Under 20 nelle precedenti finestre. Gli azzurrini, che si raduneranno domenica sera a Cesenatico (Forlì-Cesena), devono affrontare la Lettonia e la Turchia rispettivamente a Cesena venerdì 22 marzo e a Ferrara martedì 26. Di seguito, i convocati