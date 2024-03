L'U21 domina e resta in vetta: 2-0 alla Lettonia

Tre punti per gli Azzurrini nelle qualificazioni all'Europeo U21 del 2025. La squadra di Nunziata vince 2-0 a Cesena e mantiene la vetta del girone a +1 sull'Irlanda. Lettonia dominata e battuta con un gol per tempo: apre Casadei in acrobazia, la chiude il bolognese Fabbian che risolve in area. L'Italia tornerà in campo martedì 26 marzo a Pavia contro la Turchia

L' Italia U21 riparte con una vittoria verso i prossimi Europei. Alla prima uscita nel 2024, la squadra di Nunziata regola 2-0 la Lettonia e mantiene la vetta del girone a +1 sugli irlandesi (che hanno travolto 7-0 San Marino). Basta un gol per tempo agli Azzurrini, che a Cesena dominano e collezionano chance: decisive le reti di due centrocampisti, Cesare Casadei (ex Inter oggi al Chelsea) e Giovanni Fabbian , che si conferma scatenato sotto porta dopo i 5 centri già segnati col Bologna in campionato. L'Italia tornerà in campo martedì, a Pavia, contro la Turchia battuta 2-0 in trasferta lo scorso settembre.

La cronaca della gara

Si riparte a Cesena dopo il 2-2 strappato all'ultimo respiro in Irlanda, punto targato Gnonto titolarissimo nel tridente con Miretti e Casadei. Titolari altri talenti protagonisti in A come Fabbian e Prati oltre a Calafiori e Ruggeri. Brividi in avvio con Desplanches costretto a salvare su Vapne prima del colpo di testa alto di Puzirevskis. Lettonia che a settembre aveva frenato 0-0 gli Azzurrini, pronti a rendersi pericolosi con Ndour e Fabbian. Al 26' palo di Prati, preludio al gol segnato da Casadei: Miretti premia la sovrapposizione di Zanotti, cross per il gioiello di proprietà del Chelsea che in acrobazia la sblocca al volo. Gnonto ci prova due volte, Fabbian si divora il raddoppio prima dell'intervallo. Italia che colleziona chance anche nella ripresa: altri due tentativi di Gnonto, poi Miretti sfiora una rete capolavoro prima di lasciare il posto ad Esposito. Il meritatissimo raddoppio lo firma Fabbian, che al 79' gira in rete da pochi passi dopo un rimpallo. Partita chiusa, tre punti e vetta del girone che resta azzurra.