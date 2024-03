L'attaccante del Napoli costretto a chiedere il cambio durante i supplementari della sfida tra la sua Georgia e la Grecia, valida per qualificarsi al prossimo Europeo. Kvara ha accusato un fastidio all'inguine: uscito dal campo, si è seduto in panchina per seguire il finale della partita

Un infortunio muscolare ha costretto Khvicha Kvaratskhelia a uscire nel corso della gara tra la sua Georgia e la Grecia, valida per gli spareggi che assegnano gli ultimi posti a Euro 2024. L'attaccante del Napoli, che per tutta la gara ha subito una marcatura piuttosto feroce da parte degli avversari, è uscito al minuto 108 (con la gara ai supplementari, dopo lo 0-0 al 90') dopo aver accusato un fastidio all'inguine della coscia sinistra. Chiesto il cambio, Kvara si è accomodato in panchina per seguire il finale della partita: il suo infortunio verrà valutato in maniera più approfondita nel corso delle prossime ore.