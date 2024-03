Italia U21 beffata al 91': 1-1 con la Turchia

Dopo la vittoria contro la Lettonia, gli Azzurrini frenano nelle qualificazioni all'Europeo U21 del 2025. Sotto gli occhi del CT Spalletti, la squadra di Nunziata pareggia 1-1 a Ferrara e resta in vetta a +2 sull'Irlanda (che ha giocato una partita in meno). In avvio pericolosi Calafiori e Fabbian, Desplanches para il rigore di Yildrim. La sblocca Ghilardi in avvio di ripresa, ma Kilicsoy la riprende al 91'. L'Italia tornerà in campo a settembre contro San Marino e Norvegia

Beffa per l'Italia U21 verso i prossimi Europei. Sotto gli occhi del CT Spalletti, presente al Mazza di Ferrara, la squadra di Nunziata pareggia 1-1 con la Turchia e resta in vetta al girone a +2 sull'Irlanda e a +3 sulla Norvegia (entrambe con una partita in meno). Qualche brivido con i turchi, battuti 2-0 a domicilio a settembre, che sprecano un rigore parato da Desplanches dopo un primo tempo dalle chance non sfruttate dagli Azzurrini. Apre il gol del subentrato Ghilardi in avvio di ripresa, ma il pareggio al 91' di Kilicsoy rende meno agevole il cammino di qualificazioni. L'Italia tornerà in campo a settembre: il 5 a Livorno contro San Marino e il 10 in Norvegia.

La cronaca della gara

Qualche novità per Nunziata dopo il 2-0 alla Lettonia: si rivedono Coppola e capitan Pirola in difesa (fuori Ghilardi), Calafiori avanza da mezzala e sgancia Fabbian (e non Miretti) nel tridente con Gnonto e Casadei. In avvio proprio Calafiori impegna due volte Alemdar, bravo ad anticipare Pirola e dal gran riflesso sul colpo di testa del bolognese. Al 22' lo stesso Calafiori aggiusta il destro di Fabbian, che calcia fuori da ottima posizione. Fuori Pirola dopo uno scontro di gioco (sostituito da Ghilardi), ci riprova di testa Fabbian ma al 34' viene punito il contatto in area tra Ghilardi e Yildrim: decisivo Desplanches, che para il rigore calciato dal centravanti turco. Brividi anche ad inizio ripresa, quando Kaplan svetta da palla inattiva e colpisce la parte superiore della traversa. Il vantaggio lo firma Ghilardi, difensore della Sampdoria, che riceve l'assist di Gnonto dagli sviluppi del calcio piazzato di Ruggeri. Nervosismo in campo ma una ripresa in controllo per l'Italia, beffata nel recupero da Kilicsoy: Yardimci gestisce un pallone in area e sfugge sulla linea di fondo senza che il pallone la oltrepassi, pallone in mezzo e tap-in del definitivo 1-1.