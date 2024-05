Fa rumore l’esclusione di Manuel Locatelli dall’elenco dei 30 preconvocati di Luciano Spalletti, lista da cui poi il Ct sceglierà i 26 nomi che porterà all’Europeo. Torneo a cui il centrocampista della Juventus non prenderà dunque parte. Una decisione, quella di Spalletti, che Locatelli non si aspettava : il giocatore l’ha saputo a ridosso della diramazione delle convocazioni, soltanto ieri sera, restando sorpreso e amareggiato . Soprattutto perché, nel corso della gestione Spalletti, era sempre stato chiamato in Nazionale , e ambiva a presentarsi all’Europeo da campione in carica, dopo il titolo vinto nel 2021 facendo parte del gruppo di Roberto Mancini.

La "pagina nera" su Instagram

Locatelli paga probabilmente una stagione non esaltante con la Juventus (chiusa comunque con la conquista della Coppa Italia), in cui in ogni caso è sempre stato uno dei titolari di Allegri, colonna del centrocampo dei bianconeri. Quest'anno in nazionale aveva giocato 2 gare di qualificazione europee, 2 le aveva saltate per infortunio e in altrettante era rimasto in panchina; nelle due amichevoli di maggio in Usa era stato titolare col Venezuela e aveva giocato 23' contro l'Ecuador. Emblematico il modo in cui, sui social, ha voluto “commentare” l’esclusione: una “pagina” completamente nera nelle sue storie su Instagram, a simboleggiare il suo umore e la grande amarezza.