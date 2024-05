La scadenza da segnare è quella del 6 giugno, data entro la quale dovrà essere consegnato l'elenco dei 26 giocatori. Erano dunque previste quattro esclusioni, decisioni che avrebbero dovuto coinvolgere un portiere e tre giocatori di movimento. Spalletti al momento ha 10 difensori a sua disposizione, cinque dei quali centrali di ruolo ai quali si aggiungono Di Lorenzo e Darmian che possono anche giocare in una difesa a tre. Se non dovessero esserci infortuni da qui alla fine del raduno, il parco dei difensori potrebbe essere già al completo considerando che un 'taglio' ha già coinvolto suo malgrado Acerbi. Ecco perché Gatti è stato preallertato (e non convocato) e si allenerà per conto suo senza raggiungere (al momento) Coverciano. Il centrale della Juventus potrebbe tornare in gioco tra i convocati in caso di ulteriori defezioni tra i difensori centrali attualmente a Coverciano.