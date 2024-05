Gianluigi Buffon, capo delegazione della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle sue aspettative per Euro 2024: "Credo molto nelle qualità della squadra e in Spalletti". Sul debutto con l'Albania: "Non sarà la partita più difficile, ma la più delicata". Guarda il video

