Il ct Hasek ha convocato 26 giocatori per Euro 2024, che a partire dal 14 giugno sarà in diretta su Sky. Tra questi rientrano anche le conoscenze del calcio italiano Barak e Schick. La Repubblica Ceca debutterà con il Portogallo, prima di affrontare la Georgia e la Turchia nel girone F

Ivan Hasek, commissario tecnico della Repubblica Ceca, ha diramato la lista dei convocati per l'Europeo. Sono presenti Antonin Barak e Patrik Schick. La nazionale ceca cercherà di replicare l'ottimo cammino di Euro 2020, in cui ha raggiunto i quarti di finale. Dopo essere arrivata al secondo posto nelle qualificazioni, la squadra di Hasek affronterà nel girone Portogallo, Georgia e Turchia. Gli Europei si svolgeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Di seguito l’elenco completo dei convocati.