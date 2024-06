In vista del via dell’avventura azzurra agli Europei di calcio, che iniziano il 14 giugno e saranno tutti da vivere sui canali Sky Sport, l'inviato sulla Nazionale Peppe Di Stefano ha incontrato in esclusiva Gianluigi Donnarumma. Tanti i temi trattati con il capitano azzurro: da Spalletti al gruppo, dal suo idolo e ora capo delegazione Buffon fino a quella fascia dal significato forte

In un' intervista esclusiva con Sky Sport, il capitano della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma si è raccontato all'inviato Peppe Di Stefano. Euro 2024 prende il via il 14 giugno e l'Italia è al lavoro a Coverciano per prepararsi all'appuntamento, a cui si presenta da campione in carica. Dalla vittoria di Wembley , con Gigio protagonista ai rigori, fino alla fascia di capitano ereditata da Chiellini : ecco le parole di Donnarumma.

"Io cerco di dare l’esempio, di essere me stesso…il Gigio di sempre, non modificando niente. Però essere un esempio credo sia la prima cosa, poi ho avuto molti esempi come Giorgio, come Leo, come Gigi… quindi qualcosa prendi anche da loro. Però la prima cosa è essere esempio alla squadra".

Hai avuto grandi esempi: Chiellini, Buffon, Bonucci, Maldini, Cannavaro ovviamente…ci sono capitani che parlano tanto, ci sono capitani che parlano poco…si dice che Maldini parlasse con lo sguardo, c’è chi parla con le parole…tu che capitano sei e sarai? Soprattutto in un’esperienza così lunga, perché non è un ritiro di un giorno…

Dicevi prima, ognuno ha il suo stile. Mancini aveva uno stile, molto più pacato, vi normalizzava di più; Spalletti, invece, sembra uno di voi: vi fa vivere il ritiro quasi 24h a parte le ore di sonno. È un impatto diverso?



"Sì, sicuramente. Poi ogni allenatore ha una sua filosofia. Con Mister Spalletti ci troviamo tutti molto bene sappiamo che risultati ha portato negli anni precedenti, sappiamo cosa ci può dare, lavora tanto tatticamente. Prepariamo bene le partite, anche fuori dal campo stiamo molto bene; ci fa stare molto bene, quindi sono sicuro che ci porterà grandi risultati".

Non che ce ne fosse bisogno ma quando ce n’è stata la necessità ti ha sempre non difeso ma ha detto: “Non esiste, lui è il mio numero 1”. È stato bello per te o scontato?

"Scontato no. Io però lo ringrazio per la fiducia che ogni volta mi dà, e mi dà tanto. Mi dà tantissimi consigli, parliamo spesso e questo per me è molto importante. Ascoltare un allenatore con un’esperienza così grande ti dà una mano e quindi per me è molto importante e prendere tutti i consigli che mi può dare".

Parlate ogni tanto, non dico in napoletano ma della sua esperienza a Napoli e del suo legame col territorio?

"Sì qualche parola, non parla in napoletano il mister ma qualche parola la parla. Lui ha vissuto un’esperienza grandissima a Napoli, Napoli gli ha dato tanto. Si emoziona ogni volta quando si parla di Napoli e sono molto contento, sono molto contento di quello che si era venuto a creare a Napoli. Ora però è il nostro allenatore e speriamo di portare veramente gioia in tutto il Paese".