Verso Euro 2024, 21 amichevoli su Sky Sport

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Si torna in campo con le migliori partite amichevoli di preparazione a UEFA Euro 2024. Da lunedì 3 a martedì 11 giugno saranno 21 i match da vivere su Sky e NOW che permetteranno ai CT di testare le formazioni in vista dell’appuntamento continentale, di cui Sky trasmetterà tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva. Si parte lunedì 3 giugno alle 19 con Croazia-Macedonia del Nord, per poi lasciare spazio alle 20.45 a Germania-Ucraina e Inghilterra-Bosnia Erzegovina, rispettivamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.