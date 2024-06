Gli azzurri scenderanno in campo a Bologna martedì 4 giugno alle 21 contro la Turchia nella prima delle ultime due amichevoli di preparazione verso Euro 2024. Si ripartirà da un 4-2-3-1 camaleontico, unico dubbio quello tra Pellegrini e Folorunsho per il ruolo di trequartista. Ecco il probabile undici che scenderà in campo al Dall'Ara

LE PAROLE DI SPALLETTI