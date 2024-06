Dopo la Croazia (3-0 alla Macedonia del Nord), anche l'Albania dimostra di essere in condizione battendo 3-0 il Liechtenstein. L'Inghilterra batte la Bosnia 3-0 grazie a un rigore di Palmer e alle reti di Alexander Arnold e Kane. Non ancora brillante la Germania che impatta 0-0 contro un avversario ostico come l'Ucraina. La Scozia batte Gibilterra 2-0

VERSO EURO 2024, 21 AMICHEVOLI SU SKY SPORT