Totti: "Italia, segui Spalletti e andrai lontano"

dicono spesso, cose che alcuni già conoscevano, poi sarà il mister a dire le cose più giuste e importanti. A chi ha meno presenze in Nazionale ho detto che devono divertirsi perché quando ci si diverte tutto è più semplice". Lo ha detto l'ex numero 10 azzurro Francesco Totti a margine di una iniziativa svoltasi oggi a Coverciano. "L'invito qui? Non me l'aspettavo ma appena l'ho saputo ho preso la palla

"Spalletti vale come un 10"

Questa Nazionale "ha talento e poi ha un grande allenatore, se lo seguiranno potremmo rimanere molto contenti - conclude Totti -. Spalletti potrebbe essere il dieci di questa Nazionale, ma purtroppo non gioca. Deve essere bravo a mettere il dieci in campo. Bellingham? Non e' proprio un dieci... Un ruolo nella Nazionale? Pensiamo alla Nazionale all'Europeo, il resto non conta niente", ha concluso.