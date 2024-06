Spalletti: "Una gara da inizio preparazione"

Nonostante una gara non particolarmente entusiasmante, il CT vede il bicchiere mezzo pieno: "Sono soddisfatto perché è stata gara vera poi si è sentita la stanchezza. Non siamo stati brillantissimi ma abbiamo provato a fare qualcosa". Nessuna preoccupazione: "E' la classica partita da inizio, ora ci prendiamo tutto il tempo necessario per le scelte" ITALIA-TURCHIA 0-0, HIGHLIGHTS

Nonostante una gara poco brillante da parte dell'Italia che nella prima delle due amichevoli in preparazione a Euro 2024 impatta a Bologna contro la Turchia per 0-0, Luciano Spalletti non fa drammi: "Non siamo stati brillantissimi e continui, però in alcuni momenti la squadra è stata alta e ha tentato di fare le cose, è la classica partita da inizio - spiega - Ci vuole un po' per mettersi a posto. C'è ancora la partita di domani per fare delle scelte, ci si prende tutto il tempo possibile. Bisogna arrivare a dopodomani mattina".

"Soddisfatto perché la partita è stata vera, intensa" Con le sostituzioni si è provato a cambiare qualcosa nella ripresa: "Bisogna saper cambiare velocemente, la squadra ha accusato un po' la fatica, davanti non siamo stati brillantissimi, abbiamo provato a fare qualcosa di diverso ma ormai la partita era finita - spiega ancora - Di riaggressioni ce ne sono state diverse fatte bene, poi abbiamo perso troppe palle facili. Soddisfatto perché la partita è stata vera, intensa, si vanno ad acchiappare e conoscere certe cose".

Vicario: "Italia è un orgoglio, per me che gioco all'estero vale di più" C'è soddisfazione nelle parole di Guglielmo Vicario schierato titolare nel match contro la Turchia per sostituire Donnarumma: "Giocare per l'Italia è sempre un grandissimo orgoglio, per me che gioco all'estero vale ancora di più - dice - Il pareggio? Penso faccia parte del percorso, è la prima amichevole. Ne abbiamo un'altra domani e un'altra ancora domenica. Lavoriamo per aggiustare quello che c'è da aggiustare". Su Buffon e Donnarumma: "Gigi è il mio idolo, anche solo salutarlo al mattino per me è tutto. Gigio è un esempio e il mio compito è quello di spingere in allenamento per alzare il suo ed il mio livello".

Jorginho: "Questo gruppo ha fame" Tra i veterani arriva il commento di Jorginho: "Abbiamo lavorato tanto in questi giorni, abbiamo sentito la stanchezza - dice - Questa squadra ha tanto margine di crescita, è un gruppo che ha fame. Del Piero, Totti e Baggio? Ieri è stato per me un viaggio nel tempo, sono cresciuto guardando quei miti".

Mancini: "Solidi e forti, abbiamo fatto 4 giorni di lavoro intensi" Anche Gianluca Mancini ha commentato il pari non brillantissimo con la Turchia: "Abbiamo fatto quattro giorni di lavoro intensi per mettere dentro più cose possibili, nel primo tempo eravamo un po' imballati e troppo frenetici sulle seconde palle. Il secondo è stato migliore, ma sono amichevoli. Dobbiamo riguardarle per cercare di fare meglio, ma è una squadra solida e forte".