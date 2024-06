Questa sera allo stadio Dall'Ara si sfideranno nell'amichevole tra Italia e Turchia, in attesa di iniziare le loro avventure a Euro 2024. Ma c'è stato un tempo in cui i due ct Spalletti e Montella non condividevano palcoscenici così prestigiosi: Luciano e Vincenzo sono stati infatti anche compagni di squadra in Serie C1, all'Empoli, all'inizio degli anni Novanta. Quando il ct azzurro aveva ancora i capelli lunghi... NAZIONALE, TUTTE LE NEWS

Mai come in questo caso bisogna riavvolgere il nastro. Materialmente. Perché ai tempi, niente era ancora digitalizzato, e le partite di calcio si filmavano appunto con le videocassette magnetiche. Ed è lì dentro, conservata in quei nastri custoditi nell’archivio dell’emittente toscana Antenna Cinque, che si trova la prova di un tempo lontano. Un tempo in cui Luciano Spalletti e Vincenzo Montella sono stati compagni di squadra. Ci sono quindici anni di differenza, tra i ct di Italia e Turchia, che stasera si sfidano dalle panchine dello stadio Dall’Ara di Bologna (e vedremo più avanti perchè in questa storia Bologna è così importante). Ma per un biennio, i due hanno condiviso lo spogliatoio dell’Empoli, all’epoca -era l’inizio degli anni Novanta- squadra del campionato di Serie C1. Quando l’Aeroplanino era all’inizio di una carriera che sarà luminosa, e Lucianone al tramonto di una meno ricca di palcoscenici prestigiosi.

Spalletti e Montella, il capellone e il ragazzino Prima di diventare allenatore di grandissimo successo, Spalletti è stato un centrocampista. Quando ancora aveva i capelli lunghi e si districava nei campionati minori con le maglie del Castelfiorentino e dell’Entella Bacezza. Sempre e solo Serie D, C1 e C2. Fino al termine della carriera, chiusa nella stagione 1992/1993, appunto all’Empoli. Dove per il secondo anno di fila si era trovato come compagno un giovane attaccante napoletano, che a Empoli proveniva dalle giovanili. “Il primo tempo era tutto di marca empolese -si può ascoltare in una telecronaca dell’epoca- ma Spalletti al 32’ mancava l’aggancio su assist di Montella”. Luciano a centrocampo, Vincenzo in attacco. È successo, prima che i due si dividessero, in quel 1993. Per poi ritrovarsi, in un incrocio di corsi e ricorsi davvero notevole.

Spalletti e Montella, retrocessione alla Samp La reunion avvenne a Genova, nella stagione 1998/1999. Quando proprio Spalletti diventa il nuovo allenatore di una Sampdoria dove Montella ha già avuto modo di dimostrare le sue grandi doti di bomber. Ma la stagione in cui i due si rincontrano, non sarà molto fortunata. Anzi. Luciano viene esonerato a dicembre e sostituito da David Platt. I risultati però non vengono e così a 14 giornate dalle fine Luciano viene richiamato. Ma sarà troppo tardi e la Sampdoria non si salverà. Alla penultima giornata e in uno stadio che oggi lo vede nuovamente protagonista, in tutt’altro contesto. 2-2 (eccoci) proprio al Dall’Ara contro il Bologna con rigore-beffa nel finale di Ingesson e retrocessione (l’unica in carriera, per Spalletti) amarissima.