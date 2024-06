Segnali incoraggianti da Nicolò Barella. Il centrocampista azzurro, che aveva svolto lavoro differenziato venerdì per un problema al retto femorale, ha svolto in mattinata gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio e l'esito appare positivo. "Il calciatore Nicolò Barella ha effettuato questa mattina esami diagnostici di controllo che mostrano i progressi attesi nel recupero dall’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi - si legge nella nota ufficiale pubblicata dall'Italia -. Il calciatore proseguirà quindi il programma di lavoro prestabilito, nell’ottica di essere reintegrato nel gruppo nei prossimi giorni". Assente sicuramente nell'amichevole di domenica contro la Bosnia, bisognerà capire se il giocatore sarà a disposizione per l'esordio agli Europei contro l'Albania (fissato per il 15 giugno) o se recupererà direttamente per la successiva sfida contro la Spagna del 20 giugno.