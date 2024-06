Ultimo test prima di Euro 2024 per l'Italia di Luciano Spalletti, che domenica sera affronterà la Bosnia al "Castellani" di Empoli. Il Ct azzurro proverà la difesa a 3, con Fagioli che va verso una maglia da titolare accanto a Cristante. Ballottaggi sulla trequarti, con Raspadori e Pellegrini al momento in vantaggio sui compagni di squadra. Non ci sarà Nicolò Barella

ITALIA, LE NEWS DAL RITIRO LIVE