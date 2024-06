Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'attaccante ha subito una contusione al ginocchio nell'amichevole tra Francia e Lussemburgo. Deschamps non vuole correre rischi e non schiererà in campo Mbappé contro il Canada (partita in diretta alle 21:15 su Sky Sport Calcio)

Sono da monitorare le condizioni di Kylian Mbappé, che ha subito una contusione al ginocchio nell'amichevole vinta 3-0 dalla Francia ai danni del Lussemburgo. Lo riporta L'Equipe, spiegando che l'attaccante non scenderà in campo contro il Canada nell'ultimo test della squadra di Deschamps prima di Euro 2024 (match in diretta alle 21:15 su Sky Sport Calcio). Non un gran momento dal punto di vista fisico per Mbappé, che aveva anche saltato due sedute di allenamento per via di un mal di schiena.