La Francia sbatte contro il Canada: soltanto 0-0

Oltre al successo degli azzurri di Spalletti, in questa domenica amichevole anche per la Francia che senza Mbappé titolare (e in campo solo negli ultimi 15') non è andata oltre lo 0-0 contro il Canada. Vittorie convincenti per la Georgia di Kvaratskhelia e per la Slovacchia di Lobotka. Tutti i risultati delle gare giocate oggi dalle nazionali impegnati ai prossimi Europei

AMICHEVOLI, I RISULTATI DELLE PARTITE DEL SABATO