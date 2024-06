Il presidente della Figc, Gabriele Gravina : "Oggi, con l'allenamento aperto al pubblico, abbiamo toccato con mano un entusiasmo indescrivibile che va al di là della squadra di calcio ma arriva al concetto di comunità. Una comunità con la C maiuscola, perché dimostra come sia radicato il made in Italy . Quando parliamo di comunità parliamo di un luogo in cui l'io si realizza nella sua totalità. Qui a Iserlohn, e per questo ringrazio tutte le istituzioni locali che ci ospitano, si creano connessioni: lanciamo un ponte ideale tra gli italiani che sono qui, quelli che si seguono dall'altra nostra 'Casa Azzurri', quella di Milano, e tutti gli italiani che faranno il tifo per la Nazionale. La connessione tra gli italiani, ovunque risiedano, è il messaggio più bello ".

Tajani: "La Nazionale vetrina dell'Italia"

Così il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Qui si vede la bella Italia, ho sempre detto che la diplomazia non è fatta solo da ambasciatori, diplomatici e politici. L'Italia è tante cose, anche i nostri campioni, il nostro modo di vivere e non a caso ho scelto Spalletti come ambasciatore dello sport, perché credo che il calcio sia un buon modello del nostro saper vivere ed essere italiani. Il made in Italy è anche lo sport, lo vediamo nei risultati, nel tennis, nell'atletica e speriamo... Ma per scaramanzia non dico altro - ha detto Tajani tra i sorrisi dei presenti, dopo aver ringraziato per l'accoglienza - "in questo bellissimo luogo dove i tifosi potranno venire a sostenere la squadra, tanti italiani che sono immigrati" e che "sono orgogliosi di sventolare il tricolore e vedere la Nazionale giocare per loro. È un bel messaggio che voi giocatori potete dare ai vostri concittadini, che sono abituati a vedere altre squadre ma si sentono italiani nel cuore. È una grande festa, una riscoperta dell'identità, vi aspettano con passione e sono orgogliosi della Nazionale che, incrociamo le dita, dà buoni risultati, è un modo per sentirsi in Italia", ha detto Tajani che ha voluto anche ricordare Gianluca Vialli e Gigi Riva tra gli applausi. "Sono stati esempi non solo come atleti ma come uomini. In bocca al lupo a tutti e grazie e viva l'Italia".