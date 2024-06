Thuram: "Pronto a diventare il 9 della Francia"

L'attaccante alla vigilia degli Europei: "L'obiettivo è confermare in un grande torneo quanto fatto di buono all'Inter. In questo momento ho piena fiducia in me stesso. Voglio aiutare la Francia"

L'attaccante dell'Inter e della nazionale francese Marcus Thuram ha rilasciato un'intervista ad 'As': "Affronterò gli Europei come un giocatore che ha piena fiducia in se stesso dopo aver fatto bene con l'Inter. Arrivo a Euro 2024 con voglia di aiutare la nazionale, con grande fiducia in tutto quello che faccio. Ogni giorno provo a migliorare, per ottenere il massimo. La mia grande ambizione è arrivare alla mia miglior versione. All'Inter ho scoperto nuovi aspetti, rispetto al Gladbach c'è molta più pressione ma ho dato tutto per ambientarmi in fretta. L'Inter è un'altra dimensione, perché parte con l'obiettivo di vincere lo scudetto altrimenti è un fallimento. Ho notato anche una differenza in termini di mentalità, ogni partita è importante, ogni minuto è fondamentale per cercare di vincere lo scudetto".

"Pronto a diventare il nuovo 9 della Francia"

Un giudizio sul compagno di nazionale Mbappé: "Kylian è uno dei migliori giocatori al mondo e non lo ha dimostrato solo quest'anno, sin dall'inizio abbiamo capito tutti che talento ha. E stagione dopo stagione - prosegue Thuram - tutto quello che ha fatto, ha confermato questo talento. Se mi sento pronto a sostituire Giroud? Mi sento pronto a essere il numero 9 della Francia ma non dirò che sarò l'erede di Giroud. Ho firmato per l'Inter la scorsa estate per entrare in una nuova dimensione e aprire un nuovo capitolo, mi sono assunto delle responsabilità in questa stagione e sono pronto a essere il 9 della Francia. L'obiettivo è confermare in un grande torneo come gli Europei quanto fatto di buono all'Inter".