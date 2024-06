Zirkzee all'Europeo: Koeman lo ha convocato

Koeman era rimasto con 25 giocatori dopo il forfait di Koopmeiners, le non perfette condizioni di Brobbey hanno portato il Ct a convocare in extremis l'attaccante del Bologna

Joshua Zirkzee sarà all'Europeo. Era stato uno dei grandi esclusi nella lista oranje, dopo una grandissima stagione col Bologna e gli occhi del mercato puntati su di lui. Il destino, però, ha sorriso all'attaccante classe 2001: Koeman era rimasto con 25 giocatori dopo il forfait di Koopmeiners, e le non perfette condizioni di Brobbey - attaccante dell'Ajax - hanno portato il Ct a convocare in extremis Zirkzee tra i 26. La conferma ufficiale è arrivata anche con un post su X della nazionale olandese. Secondo quanto scritto in Olanda da Voetbal International, Zirkzee era in vacanza in America a Miami, immediato il volo aereo per raggiungere la Germania e la propria nazionale.