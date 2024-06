Sarà Felix Zwayer l’arbitro della sfida di debutto dell’Italia a Euro2024 contro l'Albania. Il match, in programma a Dortmund sabato 15 giugno alle ore 20:45, sarà diretto dal 43enne che, nel corso di questa stagione, ha già arbitrato in 18 partite di Bundesliga, 4 di Champions League (tra cui, nel caso dell’Italia, anche l’andata degli ottavi di finale tra Napoli-Barcellona al Maradona) e 2 invece di Europa League (in particolare il ritorno degli ottavi tra Brighton-Roma). Insieme a lui, Stefan Lupp e Marco Achmuller nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo, invece, sarà Daniel Siebert, mentre Christian Dingert e Bastian Dankert (olandese e unico non tedesco del team arbitrale) saranno al VAR.