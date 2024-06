Alle 21 l'Italia fa il suo esordio a Euro 2024 contro l'Albania. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento di Beppe Bergomi. Nella squadra Sky a Dortmund ci sarà anche Alessandro Del Piero, uno degli eroi di Germania 2006. Nell'allenamento degli azzurri di ieri in gruppo sia Barella che Fagioli. Qui tutte le news live per l'avvicinamento al match

