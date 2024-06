Dove vedere Germania-Scozia in tv

La partita inaugurale tra la Germania e la Scozia sarà trasmessa oggi, venerdì 14 giugno su Sky e in streaming su NOW. Diretta alle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Luca Marchegiani; a bordocampo Niccolò Omini e Filippo Benincampi. Su Sky e NOW tutti i match in diretta, 20 in esclusiva, anche in 4K. Inoltre, appuntamento dalle ore 14 con 'EuroGoleador', in studio: Sara Benci, Andrea Marinozzi, Laura Giuliani. Dalle 19.30 e dalle 23 da non perdere 'Sky Euro Show', in studio Federica Masolin, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Luca Marchegiani.