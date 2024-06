La Spagna dovrà fare a meno di Aymeric Laporte in occasione della sfida d'esordio all'Europeo con la Croazia. Il difensore dell'Al Nassr salterà quindi la gara d'esordio in terra tedesco lasciando il posto a Nacho. Dovrebbe però tornare a disposizione contro l’Italia. De La Fuente ha tempo fino a stasera eventualmente per sostituirlo (nel caso tornerebbe Cubarsi) ma gli spagnoli escludono al momento il cambio

Nessun allarme particolare ma un'assenza sicura per l'esordio della Spagna nel Campionato Europeo di sabato 15 giugno contro la Croazia. Ymeric Laporte non si è allenato questa mattina con il resto della squadra. Come ieri, il difensore centrale dell'Al-Nassr è rimasto con i fisioterapisti per curare il lieve fastidio muscolare di cui soffre. Si tratta di un infortunio leggero che non preclude la sua partecipazione al torneo ma che gli farà saltare l'esordio contro la Croazia. La coppia difensiva centrale spagnola sarà composta da Nacho e Le Normand. Laporte tornerà a disposizione per il match del 20 giugno contro l'Italia