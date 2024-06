Abodi: "Abbiamo un solo risultato a disposizione"

Il Ministro dello sport è intervenuto su Sky Sport prima di Italia-Albania: "Mi auguro che la squadra riesca a esprimersi per come sa e per come l'allenatore ha indicato. Siamo campioni in carica, l'importante è giocare con onore. Per l'Albania siamo la seconda squadra da tifare, c'è una sana rivalità e uno storico a nostro favore. Non sarà una partita semplice, ma scendiamo in campo avendo vinto il titolo e abbiamo un solo risultato a disposizione"

ITALIA-ALBANIA, L'AVVICINAMENTO LIVE