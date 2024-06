Saranno tre le partite da seguire oggi, 16 giugno, su Sky e in streaming su NOW . Si inizia alle 15 con Polonia-Olanda, in diretta esclusiva sui canali Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 18 si giocherà la prima partita del girone C tra Slovenia e Danimarca, poi il debutto dell'Inghilterra contro la Serbia. Entrambe live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Inizia l'Europeo dell'Olanda, che alle 15 scenderà in campo contro la Polonia nella prima partita del Girone D, da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Laura Giuliani. Alle 18 toccherà a Slovenia e Danimarca (Girone C), in esclusiva live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera e Fernando Orsi. La giornata si chiuderà alle 21 con Serbia-Inghilterra (Girone C), in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani. A bordocampo Gianluigi Bagnulo.