Sono tre le partite dell'Europeo che si giocheranno oggi, tutte da seguire sui canali Sky e in streaming su NOW. Dopo Romania-Ucraina, alle 18 si resta nel girone E con Belgio-Slovacchia. Alle 21 invece in campo per il Gruppo D c'è Austria-Francia. Tutte le partite su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LA GUIDA