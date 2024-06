E' il giorno degli Azzurri: l'Italia di Spalletti in campo stasera contro l'Albania (Girone B) per il primo match di questo Europeo. La partita si gioca alle 21 al Westfalenstadion di Dortmund, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Dove vedere Italia-Albania in tv

Sky Sport seguirà minuto per minuto il torneo continentale e il percorso degli Azzurri, con una copertura capillare dal mattino alla sera, tecnologia al top e un dream team d’eccezione. A partire dalla prima partita della Nazionale in programma sabato 15 giugno, alle 21: Italia-Albania, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi. A bordocampo Giorgia Cenni, Peppe Di Stefano, Marco Nosotti e Riccardo Re. E, in occasione delle partite dell’Italia, lo studio Sky sarà situato direttamente all’interno dello stadio, a pochi metri dal campo e dalle tribune, per vivere insieme a tifosi e appassionati tutte le emozioni del match. Dalle 20 e dalle 23 appuntamento con 'Sky Euro Show' con Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Gianluca Di Marzio.