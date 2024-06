L'incontro tra Serbia e Inghilterra chiuderà la giornata degli Europei di domenica 16 giugno. Le squadre scenderanno in campo alle 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. Prima designazione a Euro 2024 per Daniele Orsato. Match live su Sky canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Serbia-Inghilterra in tv

L'Inghilterra debutterà a Euro 2024 domenica 16 giugno alle 21 contro la Serbia. L'incontro sarà visibile in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport, e in streaming su NOW. Telecronaca di Massimo Marianella con commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Gianluigi Bagnulo. Inoltre, da non perdere l’appuntamento con 'EuroGoleador' dalle ore 14, in studio Sara Benci, Paolo Condò e Stefano De Grandis. Dalle 17 'Sky Euro Show', in studio Sara Benci, Paolo Di Canio e Paolo Condò, e dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta, Paolo Di Canio, Angelo Ogbonna e Federico Zancan.