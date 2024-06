Yakin: "Importante aver vinto, ma..."

Inizia con il piede giusto l'avventura della Svizzera a Euro 2024, che batte 3-1 l'Ungheria e raggiunge la Germania in testa al gruppo A. "Abbiamo potuto beneficiare di questa magnifica atmosfera con tutti i nostri tifosi sugli spalti - ha commentato Yakin a fine partita. Mercoledì contro la Scozia sarà una partita completamente diversa: è importante aver vinto all'esordio, ma non sono contento della nostra prova nel secondo tempo" SPAGNA-CROAZIA LIVE

Tre punti e primo posto nel gruppo A insieme alla Germania per la Svizzera, che nella seconda partita di Euro 2024 è riuscita a battere 3-1 l'Ungheria. Al termine del match Murat Yakin, Ct dei biancorossi, ha commentato la partita in conferenza stampa: "Oggi abbiamo potuto beneficiare di questa magnifica atmosfera con tutti i nostri tifosi presenti sugli spalti. Io, nel ruolo di allenatore, devo cercare di creare atmosfera tra i nostri calciatori". Yakin poi ha analizzato le prestazioni dei singoli: "Conoscevamo le statistiche di Aebischer e per noi è un calciatore importante. Corre molto, con e senza palla. Il nostro centrocampo è molto forte. Sapevamo di aver preso la decisione giusta nel portare Embolo che non è stato disponibile nelle ultime due settimane. Con lui possiamo tenere su il pallone". In chiusura una battuta sulla Scozia (sconfitta 5-1 dalla Germania), prossimo avversario della sua Svizzera: "Mercoledì sarà una partita completamente diversa. È importante aver vinto all'esordio, ma non sono contento della nostra prova nel secondo tempo e dovremo giocare meglio la prossima settimana". leggi anche Le classifiche dei gironi di Euro 2024

Xhaka: "Vittoria meritata, positivo iniziare così" Il capitano della Svizzera Granit Xhaka si è aggiudicato il titolo di 'Player of the Match': "Siamo orgogliosi di aver vinto la partita, abbiamo giocato davvero un ottimo primo tempo mentre nella ripresa abbiamo avuto qualche difficoltà - ha dichiarato il centrocampista al termine della partita. Credo che i tre punti siano meritati. È sempre positivo iniziare così, con questa fiducia. Siamo molto contenti di aver vinto contro una grande squadra ma ancora non abbiamo fatto nulla: recuperiamo le energie e testa alla prossima".

Duah: "Sto sognando, non riesco a crederci" Pomeriggio difficile da dimenticare per Kwadwo Duah, autore del gol dell'1-0 e alla prima marcatura in nazionale: "Sto ancora sognando: seconda partita in nazionale e primo gol. Aebischer mi ha fatto davvero un bel passaggio, mi serve ancora qualche giorno per realizzarlo perché ancora non riesco a crederci. Dedico il mio gol a tutti quelli che hanno creduto in me, allenatore compreso".