Gara già decisiva per la Scozia che dopo il pesante 5-1 rimediato contro la Germania, ha l'obiettivo di conquistare almeno un punto contro la Svizzera. La squadra di Yakin ha condizioni buone di forma dopo il successo netto contro l'Ungheria per 3-1. Si gioca a Colonia. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 21