Deschamps: "Il naso di Mbappé? E' messo male"

Il Ct della Francia analizza la partita vinta con l'Austria grazie a un autogol di Wober: "Potevamo essere più precisi e segnare il 2-0 contro un avversario ostico. I ragazzi sono stati generosi e solidi, per noi è comunque un buon inizio". Nota stonata, l'infortunio al naso subito da Mbappé: "Non è messo bene per niente, è solo il naso ma è un bel problema per noi"

Una partita difficile e sbloccata da un autogol di Wober. Così la Francia è riuscita a battere l'Austria nel primo match di Euro 2024. Soddisfatto il Ct Didier Deschamps: "C'è anche un po' di sollievo, sono contento di quello che abbiamo fatto in campo. Abbiamo creato tanto per arrivare a segnare il gol del 2-0 e di fronte a noi abbiamo trovato un avversario ostico - dice - Siamo stati solidi e generosi, potevamo essere più precisi in fase offensiva ma molto bene iniziare così. Abitudine mantenuta". Sulle prospettive di questa Francia: "Abbiamo qualità e talento, i giocatori sanno che servono solidità e sforzi in fase difensiva. Meglio parlare in campo, anche se le discussioni sarebbe meglio che producessero azioni da gol. Resta comunque un buon esordio per noi".