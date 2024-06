Sarà la Slovacchia la prima avversaria del Belgio a Euro 2024. Le squadre scenderanno in campo lunedì 17 giugno alle 18 al Deutsche Bank Park. Match live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Belgio-Slovacchia in tv

La partita tra Belgio e Slovacchia sarà trasmessa oggi, lunedì 17 giugno, alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone. Inoltre, da non perdere l’appuntamento con 'EuroGoleador' dalle ore 14 e con 'Sky Euro Show' dalle ore 17, in studio Sara Benci, Paolo Assogna e Gianfranco Teotino. Dalle 20 e dalle 23 'Sky Euro Show' tornerà con Leo Di Bello, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Laura Giuliani e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles.