Serata nera per Kostic: va ko ed esce in lacrime

Non solo la sfida contro Saka nettamente persa e la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra, la prima partita dell'Europeo dello juventino Kostic è andata come peggio non poteva andare ed è finita ancora peggio. In lacrime, sostitutio da Mladenovic al 43' del primo tempo per un problema muscolare alla gamba sinistra che non gli ha permesso di continuare a difendere i colori della sua Nazionale e ora lo mette in dubbio per le prossime partite del torneo. La situazione sarà da monitorare nelle prossime ore per capire la reale entità dell'eventuale lesione subita dallo juventino, ma la sua faccia molto dolorante e preaticamente in lacrime non lascia presagire nulla di buono per il Ct Stojkovic.