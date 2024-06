La Croazia perde Vlasic: Europeo finito per lui

Europeo finito per Nikola Vlasic: il centrocampista del Torino e della nazionale croata ha riportato un nuovo problema muscolare (non è specificato se si tratta di una ricaduta dell'infortunio di maggio coi granata) e dunque non sarà a disposizione del ct Dalic per la gara di lunedì prossimo contro gli Azzurri.

L'Europeo di Nikola Vlasic è finito prima ancora di iniziare. La federcalcio croata ha comunicato sui propri account social che il giocatore del Torino è rimasto vittima di un nuovo infortunio muscolare. "Nikola ha investito moltissimo per aiutare la squadra in questi Europei ed è parte integrante della squadra. Purtroppo si è verificato questo secondo infortunio e posso solo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto qui”, sono state le parole del ct Dalic. "Sono estremamente dispiaciuto che questo nuovo infortunio mi impedisca di aiutare la squadra - ha dichiarato Vlasic -. Ho fatto tutto il possibile per farmi trovare pronto e ringrazio l’allenatore e lo staff tecnico per l’opportunità. Credo in questo squadra e sono sicuro che ci riusciranno: sarò il loro più grande tifoso!”. Una stagione la sua condizionata dalla pubalgia e culminata nel grave infortunio dello scorso 3 maggio quando, durante Torino-Bologna, aveva rimediato una lesione di alto grado del tendine dell'adduttore lungo di destra. Uno infortunio che, di solito, richiede un recupero di circa due mesi. Lui ha provato in tutti i modi ad accorciare i tempi per rispondere alla chiamata della sua nazionale, fino a questo nuovo ok che ovviamente non farà piacere al Torino.