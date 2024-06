Euro 2024, le partite di oggi

Due le partite da seguire oggi, martedì 18 giugno, sui canali Sky e in streaming su NOW . Si parte alle 18 con Turchia-Georgia in esclusiva su Sky (Girone F) e alle 21 Portogallo-Repubblica Ceca (Girone F). Tutte le partite su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Oggi, martedì 18 giugno due le partite da seguire sui canali Sky e in streaming su NOW. Alle 14 appuntamento con 'EuroGoleador': in studio: Sara Benci, Paolo Assogna e Gianfranco Teotino. Dalle 17 spazio a 'Sky Euro Show': in studio: Mario Giunta, Paolo Assogna e Alessandro Costacruta. Alle 18 fischio d'inizio per Turchia-Georgia in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Paolo Ciarravano, a bordocampo Francesco Cosatti. Dalle 20 alle 23 ecco 'Sky Euro Show' con Mario Giunta, Alessandro Costacurta, Andrea Marinozzi. Chiude la giornata, alle 21, Portogallo-Repubblica-Ceca (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Telecronaca di Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti.