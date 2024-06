Dove vedere Croazia-Albania

La prima partita del mercoledì di Euro 2024 tra Croazia e Albania sarà trasmessa oggi, mercoledì 19 giugno, in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW . Diretta ore 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Marinozzi, al commento Thomas Heurtaux. Bordocampo con Gianluigi Bagnulo. Inoltre, da non perdere l’appuntamento- dalle 14-

I numeri di Croazia e Albania

Il match tra Croazia e Albania che aprirà la seconda giornata del gruppo B dell’Europeo – tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW – si gioca al Volksparkstadion di Amburgo. La sconfitta della Croazia alla prima giornata contro la Spagna di Luis de la Fuente è stata la terza nelle ultime 13 partite della fase a gironi dell'Europeo. La nazionale allenata da Zlatko Dalić deve vincere per mantenere vive le speranze di raggiungere la fase a eliminazione diretta per il terzo torneo consecutivo. L'inizio dell'Albania nella gara contro l'Italia, con il gol più veloce nella storia dell'Europeo, non è stato però sufficiente a battere i campioni in carica. Per la squadra di Sylvinho ora servono punti fondamentali anche in vista della sfida contro la Spagna, a Düsseldorf, alla terza giornata. Arbitra il match François Letexier, assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (Francia).