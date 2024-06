Euro 2024, le partite di oggi

Tre le partite da seguire oggi, mercoledì 19 giugno, sui canali Sky e in streaming su NOW . Si parte alle 15 con Croazia-Albania in esclusiva su Sky (Girone B), alle 18 in campo Germania-Ungheria (Girone A) e alle 21 Scozia-Svizzera (Girone A). Tutte le partite su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Oggi, mercoledì 19 giugno tre le partite della seconda giornata dell'Europeo da seguire sui canali Sky e in streaming su NOW. Alle ore 15 Croazia-Albania (Girone B) in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Thomas Heurtaux; a bordocampo Gianluigi Bagnulo. Alle 18 in campo Germania e Ungheria, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Aldo Serena, a bordocampo Massimiliano Nebuloni. Chiude alle 21 Scozia-Svizzera, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, commento Fernando Orsi.

Gli studi Sky Sport

Ogni giorno collegamenti con aggiornamenti continui dai tre gli studi dedicati: dall’Home of adidas Football direttamente dal cuore di Berlino a quello di Milano passando il terzo studio che troverà spazio direttamente all’interno degli stadi per le partite dell’Italia. Ogni giorno, dalle 14 alle 15, da non perdere la rubrica fissa EuroGoleador, che anticipa il primo match della giornata, mentre dalle 17 alle 18, dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30 gli studi di approfondimento pre e postpartita degli altri incontri. Dal lunedì al venerdì, alle 23.30, chiude la giornata Calciomercato – L’Originale.