Dopo l’esordio con l’Albania, quello di stasera è il secondo appuntamento con gli Azzurri. Tutti pronti a tifare per la Nazionale che scende in campo a Gelsenkirchen alle 21. Spagna-Italia sarà commentato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Esordio per Riccardo Montolivo nel dream team di Sky Sport negli studi pre e post partita con Federica Masolin, Alessandro Costacurta e Paolo Condò